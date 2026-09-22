Victimele infracțiunilor cu violență vor putea beneficia de compensații de la stat

Pentru acordarea compensației, actul de constatare a infracțiunii trebuie să fie definitiv, iar cererea să fie depusă în termen de trei ani. Compensația se acordă dacă prejudiciul nu a fost și nu poate fi recuperat din alte surse, cererea urmând să fie examinată de o Comisie interinstituțională în termen de 30 de zile. Compensația financiară ar urma să fie de până la 70% din prejudiciul calculat, dar nu mai mare decât echivalentul a 10 salarii medii lunare pe economie.

„Prin acest proiect, statul urmărește ca sprijinul acordat victimelor să fie mai rapid, mai simplu și adaptat necesităților reale ale acestora”, a declarat ministrul justiției, Vladislav Cojuhari.

Dreptul la compensație va fi extins și pentru victimele infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei, precum și pentru victimele traficului de organe, țesuturi și celule umane. Proiectul stabilește și condițiile în care victimele persecutate de structurile de facto din regiunea transnistreană vor putea beneficia de serviciile prevăzute de lege.

Totodată, victimele torturii și tratamentelor inumane sau degradante, ale violenței în familie, infracțiunilor sexuale și traficului de ființe umane, copiii victime, victimele persecutate și persoanele cu dizabilități severe sau accentuate vor beneficia de asistență juridică garantată de stat, indiferent de venituri.

Proiectul introduce evaluarea individuală a necesităților victimei, inclusiv pentru stabilirea măsurilor de protecție și a serviciilor de suport necesare. Victima va putea fi îndrumată către serviciile specializate de asistență socială.

De asemenea, va fi posibil accesul temporar la consiliere psihologică, informațională și juridică chiar și fără depunerea unei plângeri penale sau prezentarea documentelor formale, în baza unei declarații pe propria răspundere. Proiectul prevede și simplificarea procedurii de solicitare a compensației financiare și reglementează acordarea acesteia în cazuri transfrontaliere.