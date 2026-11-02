Victoria Belous, candidatul PAS pentru funcția de primar al municipiului Chișinău

Belous are 42 de ani, este juristă, a fost deputat în fracțiunea PAS în Parlament și, în prezent, este ministru al finanțelor.

Și-a început cariera în 2007 ca inspectoare fiscală și, după 17 ani de muncă în administrația fiscală, a ajuns director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat. A condus Ministerul Finanțelor din august 2024 până în octombrie 2025, apoi a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în Comisia economie, buget și finanțe. Din iulie curent este din nou ministru al finanțelor.

În primul mandat de ministru, precizează reprezentanții PAS, instituția condusă de Victoria Belous a promovat patru legi bugetare majore. Cea mai importantă, rectificarea „Bugetul +Plus” din aprilie 2025, a adus circa 8 miliarde de lei în plus, cu sprijinul Uniunii Europene prin Planul de creștere: compensații la energie pentru familii, câte un miliard de lei pentru drumurile locale și pentru drumurile regionale și raionale, 200 de milioane de lei pentru școli și cantine, compensații pentru spitalele, grădinițele și școlile din localități. În mandatul său, au fost eliminate blocajele de la Trezorerie, iar obligațiile de plată trimise spre executare Trezoreriei au început să fie plătite în maximum 3 zile lucrătoare. În calitate de ministră, a contribuit la lansarea platformei eVMS.md, prin care peste 2.400 de investitori au pus 681 de milioane de lei în obligațiuni de stat.

„Chișinăul are cel mai mare buget din țară și un potențial enorm de dezvoltare. Orașul are nevoie de o administrație cu viziune, care gestionează corect banul public, atrage fonduri europene și face proiectele mari de care chișinăuienii au nevoie pentru următoarele decenii. Organizația Municipală PAS Chișinău își exprimă susținerea deplină pentru Victoria Belous și pentru proiectul unui Chișinău european, administrat profesionist și corect”, susțin reprezentanții PAS.