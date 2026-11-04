Victoria Belous: Cresc salariile judecătorilor primelor instanțe, iar clasele de salarizare au fost revizuite

„Noi am venit cu propunerea ca judecătorii care trec procedura de vetting să aibă posibilitatea de a avea salarii cu peste 50% mai mari. În urma avizelor venite din partea CSM, am revizuit clasele de salarizare pentru judecătorii din primele instanțe. Dar nu ne putem permite să venim cu creșterile care au fost solicitate. Obiecții la legea salarizării au venit de la toți, nu doar de la CSM și CSP. Toți își doresc salarii mai mari, dar să nu uităm de capacitatea bugetului de a finanța aceste creșteri”, a declarat ministra Finanțelor, Victoria Belous, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Ministra a explicat că, în cazul judecătorilor din primele instanțe, au fost operate ajustări ale claselor de salarizare. Totuși, solicitările privind creșterea veniturilor magistraților nu pot fi acceptate integral, din cauza limitărilor bugetare. „Noi pentru judecătorii primelor instanțe am venit cu ajustarea claselor de salarizare și am ținut cont de unele propuneri”, a explicat șefa de la Finanțe.

Întrebată când va fi pusă în aplicare decizia Curții Constituționale care prevede ajustarea anuală a salariilor judecătorilor în funcție de rata inflației, Victoria Belous a invocat constrângerile bugetare și a declarat că, în actualul context de austeritate, statul nu își permite să aplice această măsură.

„Există această decizie a Curții Constituționale, dar să nu uităm că nivelul de creștere a încasărilor la bugetul de stat nu se indexează în fiecare an. Bugetul Republicii Moldova are limite. Trebuie să fim conștienți și să înțelegem parametrii bugetari în care suntem”, a punctat Victoria Belous.