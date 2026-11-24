Ministrul explică această schimbare prin costurile mai ridicate ale creditelor contractate de pe piața internă, în contextul creșterii ratei de bază și a inflației.

„Luând în considerare creșterea ratei de bază anunțată de BNM și creșterea inflației, am avut dobânzi mai mari la creditele luate de pe intern. Sperăm ca acest trend să se diminueze pe parcursul anului viitor”, a declarat Victoria Belous în cadrul emisiunii „În Context”, de la postul public de televiziune.

Potrivit ei, pentru anul 2027 Guvernul preconizează ca 85% din banii necesari acoperirii deficitului bugetar să provină din împrumuturi externe.

„Dacă în acești ani ne-am împrumutat în proporție de 40% de pe intern și 60% de pe extern, pentru anul viitor estimăm că de pe intern ne vom împrumuta doar 15%. Încercăm să căutăm surse mai ieftine de finanțare. 85% din deficitul bugetar sperăm să-l acoperim din surse din exteriorul țării”, a explicat Victoria Belous.

Pentru anul 2027 ministrul spune că statul va evita cheltuielile nesustenabile și va încerca să asigure echilibrul între venituri și cheltuieli.

„Suntem cu un nivel de îndatorare a țării, raportat la PIB, de sub 45%. Pentru Republica Moldova este mai bine să avem un buget prudent, responsabil, ca să ne asigure implementarea reformelor asumate”, a mai spus oficialul.