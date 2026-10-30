Victoria Belous: În 2027 vom optimiza cheltuielile tuturor instituțiilor finanțate de la bugetul de stat

Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Victoria Belous, care a precizat că fiecare instituție va trebui să își prioritizeze cheltuielile în funcție de necesități. „Fiecare minister încearcă la maximum să-și optimizeze cheltuielile și să-și prioritizeze doar cheltuielile care sunt cu adevărat necesare. Analizăm fiecare capitol de cheltuieli și ne întrebăm dacă putem sau nu renunța la ele. Avem ministere unde finanțarea este la limită și nu putem permite reducerea”, a explicat ministrul Finanțelor, Victoria Belous, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

Potrivit ministrului, economiile vor fi realizate în special prin limitarea cheltuielilor administrative și a celor care nu sunt considerate prioritare. „Singura opțiune rămâne să optimizăm cheltuielile de reparații, tehnica de calcul, mijloace de transport, optimizarea cheltuielilor pentru încălzire, consumul de petrol. Va avea loc optimizarea cheltuielilor pentru evenimente, raționalizarea angajărilor și optimizarea personalului”, a precizat ministrul Belous.

Măsurile de austeritate vor fi aplicate tuturor instituțiilor publice finanțate din bugetul de stat, inclusiv autorităților centrale. „Anul viitor nu vom mai face atâtea achiziții de mobilier și reparații. Fiecare instituție doar în cazuri stringente va face achiziții de transport. Vor fi optimizări la toate instituțiile publice finanțate din bugetul de stat. Din bugetele Parlamentului, Guvernului, Președinției se va optimiza” a punctat Victoria Belous.