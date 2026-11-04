Victoria Belous: Salariile deputaților cresc de la 20 800 de lei până la 45 900 de lei

„Cresc salariile pentru deputați. Pentru miniștri nu venim cu majorări. Venim cu majorări pentru deputați, pentru că ei astăzi au aproximativ 20 de mii de lei, dar au și unele plăți compensatorii. Ne propunem ca partea fixă a salariului, adică 70% să fie stabilă”, a declarat ministrul finanțelor în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Victoria Belous a mai precizat că, în pofida majorărilor prevăzute pentru persoanele cu funcții de demnitate publică, cheltuielile aferente instituțiilor centrale reprezintă o pondere redusă din costurile totale ale noii legi a salarizării. „Luând în considerare numărul deputaților și al altor persoane de demnitate publică, vreau să vă asigur că cheltuielile pentru Guvern, Parlament, Președinție, sunt sub 1% din costul legii salarizării”, a explicat demnitarul.

Ministrul finanțelor a confirmat că, în urma noilor modificări, salariul deputaților va ajunge la 45 900 de lei. „Pentru deputați salariul va fi de 45 900 de lei, de la 20 800 de lei, cât au în prezent”, a menționat Victoria Belous.