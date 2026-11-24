Potrivit unui document publicat de parlamentarul român, Furtună a fost lipsită de cetățenie pentru faptul că avea „legături cu entități teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori este implicată, în orice mod, în pregătirea sau săvârșirea unui act de terorism sau a pregătit ori a săvârșit orice alte fapte care, potrivit legii, constituie amenințări la adresa securității naționale a României”.

Deputatul PNL precizează că acest răspuns oferit de Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România reprezintă un mesaj ferm pentru toți cei care cred că pot beneficia de cetățenia română fără să respecte obligațiile care decurg din aceasta.

„Vreau să fie foarte clar: cetățenia română nu este un simplu document de călătorie, un instrument de conveniență sau un privilegiu de care cineva se poate folosi fără să respecte legea și statul român. România nu poate oferi drepturile cetățeniei sale fără să își apere, în același timp, interesele și securitatea națională”, a explicat Alexandrin Moiseev.

Parlamentarul român a explicat că cei care doresc să fie cetățeni români trebuie să respecte România: „Statul român nu trebuie să fie niciodată lipsit de mijloacele prin care își apără propria cetățenie”.

Victoria Furtună a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, în iulie 2025, pentru acțiuni care subminează sau amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova. Ea este asociată cu rețeaua fugarului Ilan Șor și a Blocului "Victoria". Măsura presupune îngheţarea activelor din UE, interdicţii de călătorie în ţările spaţiului comunitar şi deţinerea de afaceri.