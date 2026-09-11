VIDEO // 11septembrie. Trump: SUA nu vor uita niciodată atacurile teroriste comise în urmă cu 25 de ani

„Astăzi, reînnoim jurământul sacru pe care l-am făcut pentru prima dată în numele lor, în urmă cu un sfert de secol. Nu vom uita niciodată. De aceea luptăm și astăzi. Nu avem de ales. Nu poate exista decât victorie”, a declarat președintele SUA la o ceremonie organizată la Pentagon, sediul Departamentului Apărării american, una dintre clădirile lovite de avioanele deturnate de teroriști pe 11 septembrie 2001, alături de Turnurile Gemene din New York, transmite Agerpres.

Statele Unite au comemorat vineri victimele atacurilor teroriste care au lovit țara în urmă cu exact 25 de ani. La New York, rudele victimelor au citit numele celor uciși la locul atacului asupra World Trade Center. Imaginile video au fost publicate de către Reuters.

Aproximativ 3.000 de persoane au murit în atacurile teroriste comise pe 11 septembrie 2001 de combatanți Al-Qaida care au deturnat mai multe avioane cu pasageri, două dintre aparatele de zbor fiind îndreptate spre turnurile de la World Trade Center și unul către Pentagon.

Un al patrulea avion s-a prăbușit într-o zonă împădurită din statul Pennsylvania după ce pasagerii aflați la bord s-au luptat cu teroriștii care deturnaseră aparatul de zbor. Presupusa țintă a acestui avion rămâne neclară chiar și după un sfert de secol.

La New York, prăbușirea celor două clădiri înalte de aproape 400 de metri și incendiile ce au urmat au eliberat în aer o combinație toxică de praf, fibră de sticlă, azbest, beton pulverizat, rigips, plastic ars și alți poluanți, zona rămânând periculoasă timp de mai multe săptămâni după atacuri.