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VIDEO // A agresat sexual o fată de 8 ani și a încercat să scape de pedeapsă. Un bărbat condamnat la 11 ani, prins de polițiști

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VIDEO // A agresat sexual o fată de 8 ani și a încercat să scape de pedeapsă. Un bărbat condamnat la 11 ani, prins de polițiști

Un bărbat de 46 de ani din Ialoveni, condamnat la 11 ani de închisoare după ce acum patru ani a agresat sexual o fată de 8 ani, a ajuns pe mâna Poliției. Potrivit IGP, individul se eschiva de la executarea pedepsei, fiind dat în căutare.

Conform datelor prezentate, în anul 2022, acesta a fost acuzat de comiterea unor acțiuni cu caracter sexual neconsimțite asupra unei minore. În luna iunie 2026, prin sentința Judecătoriei Hîncești- sediul Ialoveni, bărbatul a fost condamnat la închisoare, însă a reușit să scape de oamenii legii.

În baza dispoziției de căutare și executare, polițiștii au întreprins măsuri speciale de investigație pentru stabilirea locului aflării acestuia. Ca urmare a acțiunilor desfășurate, bărbatul a fost localizat și reținut în localitatea Micleușeni din raionul Strășeni.

Acesta urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip închis.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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