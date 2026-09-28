VIDEO // A agresat sexual o fată de 8 ani și a încercat să scape de pedeapsă. Un bărbat condamnat la 11 ani, prins de polițiști

Conform datelor prezentate, în anul 2022, acesta a fost acuzat de comiterea unor acțiuni cu caracter sexual neconsimțite asupra unei minore. În luna iunie 2026, prin sentința Judecătoriei Hîncești- sediul Ialoveni, bărbatul a fost condamnat la închisoare, însă a reușit să scape de oamenii legii.

În baza dispoziției de căutare și executare, polițiștii au întreprins măsuri speciale de investigație pentru stabilirea locului aflării acestuia. Ca urmare a acțiunilor desfășurate, bărbatul a fost localizat și reținut în localitatea Micleușeni din raionul Strășeni.

Acesta urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip închis.