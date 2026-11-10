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VIDEO // Accesorii pentru țigări electronice de contrabandă, în valoare de 300 mii lei, depistate în Chișinău. Un tânăr de 19 ani, cercetat penal

Irina Limbas
VIDEO // Accesorii pentru țigări electronice de contrabandă, în valoare de 300 mii lei, depistate în Chișinău. Un tânăr de 19 ani, cercetat penal

Un tânăr de 19 ani a fost reținut în timp ce transporta produse pentru țigări electronice în valoare de aproximativ 300 de mii de lei, care ar fi fost introduse ilegal în R. Moldova. Cazul a fost documentat în municipiul Chișinău.

Potrivit Poliției, automobilul condus de tânăr a fost oprit pentru verificări pe o stradă din capitală. În urma controlului, oamenii legii au depistat lichide pentru țigări electronice și accesorii destinate acestora, transportate fără acte care să confirme proveniența legală.

Conform datelor operative, oamenii legii au stabilit că mărfurile ar fi fost aduse ilegal în Republica Moldova din Polonia.

Investigațiile pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pentru identificarea persoanelor implicate.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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