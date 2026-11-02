VIDEO // Accident aviatic în Florida: un avion privat cu 9 persoane la bord s-a prăbușit într-un cartier rezidențial

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Avionul privat cu nouă persoane la bord s-a prăbușit duminică după-amiază în apropierea unei zone rezidențiale din Palm Beach, Florida, anunță Fox 4 News, preluat DIGI24.ro . Toți cei aflați la bord au murit, iar aeronava a explodat după impact, provocând un incendiu puternic. Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a confirmat bilanțul într-un mesaj publicat pe platforma X.

Accidentul este al doilea cel mai grav produs în Statele Unite în acest an, potrivit datelor Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB). În luna iunie, un accident aviatic produs în Butler, Missouri, s-a soldat cu 12 morți.

Avionul implicat în accident era un Learjet 60 care efectua un zbor dinspre Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom, din Texas, către Bahamas, potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA). Aeronava este înregistrată pe numele unei societăți cu răspundere limitată (LLC) din Delaware și figurează pe internet ca fiind disponibilă pentru zboruri charter.

FAA și NTSB vor investiga circumstanțele în care s-a produs accidentul, a anunțat Administrația Federală a Aviației.

Accidentul s-a produs în apropierea șoselei Military Trail, între Cresthaven Boulevard și 10th Avenue North, a precizat Biroul șerifului din comitatul Palm Beach.

În urma impactului, șoseaua a fost grav avariată, iar în asfalt s-a format un crater.

Furtunile din zonă, o posibilă pistă a anchetei

Locul prăbușirii se află la aproximativ patru mile sud de aeroportul din West Palm Beach, redenumit la începutul acestui an în onoarea președintelui Donald Trump.

Trump se afla duminică în West Palm Beach, însă a plecat de pe aeroport la bordul aeronavei Air Force One cu puțin mai mult de o oră înainte de producerea accidentului.

În zonă se înregistrau furtuni izolate în momentul prăbușirii. Cu câteva minute înainte de a începe coborârea, avionul traversase o celulă furtunoasă mai puternică. Deocamdată, nu este clar dacă fenomenele meteorologice au contribuit la producerea accidentului.

