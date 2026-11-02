Deschide.md

VIDEO // Accident grav în România. Un microbuz cu cetățeni moldoveni s-a răsturnat în județul Iași

DESCHIDE.MD
VIDEO // Accident grav în România. Un microbuz cu cetățeni moldoveni s-a răsturnat în județul Iași

Un microbuz în care se aflau cetățeni ai R. Moldova s-a răsturnat într-o curbă, în localitatea Țigănași, județul Iași, România. În accident au fost implicate 20 de persoane, dintre care nouă au avut nevoie de îngrijiri medicale. O tânără de 27 de ani, aflată în stare gravă, a fost intubată.

Potrivit Ministerului Sănătății de la București, Planul Roșu de Intervenție, activat duminică seara la ora 19:33, a fost dezactivat la ora 20:59. Dintre cele nouă victime, opt au fost transportate la spital, iar una a primit îngrijiri medicale, informează Agerpres.

Alte 11 persoane implicate în accident, inclusiv un copil de nouă ani, nu au avut nevoie de asistență medicală și au refuzat transportul la spital. Acestea au fost preluate de un microbuz al Inspectoratului pentru Situații de Urgență și transportate spre punctul de trecere a frontierei, fiind cetățeni ai Republicii Moldova.

În urma accidentului, autoritățile medicale din Iași au activat Planul Alb în trei spitale, pentru a face față numărului de victime. La intervenție au participat echipaje de pompieri, SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md