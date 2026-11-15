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(VIDEO) Alegeri în Găgăuzia // Poliția a depistat persoane care ar fi transportat ilegal alegători la secțiile de votare

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(VIDEO) Alegeri în Găgăuzia // Poliția a depistat persoane care ar fi transportat ilegal alegători la secțiile de votare

Poliția R. Moldova anunță că, pe parcursul zilei de astăzi, în contextul desfășurării alegerilor regionale în Găgăuzia, oamenii legii au identificat, în  Comrat și Ceadîr-Lunga, mai multe persoane care ar fi transportat ilegal alegători către secțiile de votare, inclusiv cu automobile personale și microbuze.

În acest context, IGP precizează că verifică circumstanțele acestor cazuri pentru a stabili toate detaliile și eventualele încălcări ale legislației electorale.

Totodată, Poliția reamintește că dreptul la vot trebuie exercitat în mod liber, fără presiuni, influențe sau constrângeri.

„Îndemnăm cetățenii să nu accepte bani, bunuri sau alte avantaje în schimbul votului, să nu se lase influențați sau intimidați și să sesizeze Poliția la 112 dacă observă transportarea ilegală a alegătorilor sau alte acțiuni suspecte”, se arată în comunicatul IGP.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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