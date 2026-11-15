(VIDEO) Alegeri în Găgăuzia // Poliția a depistat persoane care ar fi transportat ilegal alegători la secțiile de votare

În acest context, IGP precizează că verifică circumstanțele acestor cazuri pentru a stabili toate detaliile și eventualele încălcări ale legislației electorale.

Totodată, Poliția reamintește că dreptul la vot trebuie exercitat în mod liber, fără presiuni, influențe sau constrângeri.

„Îndemnăm cetățenii să nu accepte bani, bunuri sau alte avantaje în schimbul votului, să nu se lase influențați sau intimidați și să sesizeze Poliția la 112 dacă observă transportarea ilegală a alegătorilor sau alte acțiuni suspecte”, se arată în comunicatul IGP.