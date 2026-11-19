Potrivit sesizării Comisiei Electorale Centrale și materialelor acumulate, în timpul numărării voturilor, după ora 21:00, în urna de vot a unei secții din municipiul Vulcănești au fost depistate două foi de hârtie, pe care erau aplicate ștampilele „VOTAT”. Totodată, s-a constatat lipsa a două buletine de vot din numărul total al celor distribuite alegătorilor.

În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii au stabilit identitatea persoanei care a scos buletinele de vot din secția de votare. În cadrul audierilor, acesta și-ar fi recunoscut fapta, invocând motive personale.

Polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul acestuia, de unde au ridicat două buletine de vot, telefonul mobil și alte probe relevante pentru anchetă.

Urmărirea penală continuă, fiind desfășurate acțiuni procesuale pentru elucidarea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea eventualelor persoane implicate.