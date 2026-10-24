VIDEO // „Am găsit numai coarnele și lanțul”. Lupii atacă animalele în gospodăriile din Basarabeasca

„–E lup? Parcă e câine. – E lup, uite cât de mare e”.

Imagini cu un lup care se plimbă printre casele oamenilor au fost filmate recent în satul Ivanovca, raionul Basarabeasca. Localnicii spun că le este frică să mai iasă noaptea din case, după ce mai multe animale au fost sfâșiate.

„Priponeam caprele, două capre și un țap. Le lăsam și pe noapte, nu le atingea nimeni. Când mă duc dimineața, nici capră nici țap. Țapul l-am găsit la vecin ascuns în tufe. L-am luat, l-am legat și pe urmă îl priponeam acolo, în capul satului. Seara am fost cu lucrul pe la livadă și am uitat de dânsul. Când m-am dus dimineața să îi dau apă, să îl mut găsesc numai coarnele și lanțul”.

„În august două capre stăteau mai departe dar una era priponită chiar după casă. Era vizibilă de la drum. Era duminică, noi ne odihneam și a ieșit o femeie și țipa „Domnule Mihai, caprele voastre sunt în drum”. Și el a ieșit să o ia pe cea mică. El s-a dus dar ea zăcea fără suflare”.

O altă localnică povestește cum lupii i-au atacat păsările chiar în plină zi.

„Întâmplarea mea a fost lunea asta. Eu stau în casa aceasta de la margine. Eu eram în coridor și am auzit gălăgie la drum. O femeia țipă și intră în curtea mea. Până m-am încălțat lupul a plecat din partea asta în curte și a ieșit încet pe drum, s-a dus mi-a luat gânsacul și a fugit în deal”.

„O femeie a văzut azi dimineață cum un lup chiar aici a coborât la stradă și peste câteva case erau găini și chiar pe ele le-a atacat”.

În pădurile din apropierea localității trăiesc permanent până la patru familii de lupi, însă prin zonă trec frecvent și alte haite. Vânarea acestora este interzisă.

„De vânat lupul, el nu este în Cartea Roșie dar este o specie rară în Moldova. Comisia Europeană interzice vânatul lupilor. Se permite numai în statele europene, acelea unde lupul face dezastru, unde nimicește animalele domestice și prezintă pericol pentru populație”.

Reprezentanții Ministerului Mediului spun că nu pot interveni în astfel de cazuri și le recomandă oamenilor din apropierea pădurilor să-și protejeze gospodăriile, animalele și păsările.

„Din păcate, cetățenii Republicii Moldova trebuie să asigure măsuri minime în ceea ce ține animalele domestice. Noaptea să le țină în coteț, gardurile să fie ok, ca lupul să nu poate să intre. La moment, Ministerul Mediului în calitate de administrator al Fondului Cinegetic Național nu are pârghii de intervenții anume asupra speciei lup”, menționează Sergiu Portneacov, șef secție, Ministerul Mediului.

În Republica Moldova ar trăi aproximativ 90 de lupi. Anul trecut, mai multe exemplare au fost observate în apropierea satului Zagarancea, din raionul Ungheni. Atunci, inspectorii de mediu, împreună cu polițiștii și reprezentanții Poliției de Frontieră, au efectuat verificări în zonă. În 2023, o haită de lupi a atacat, în plină zi, o turmă de oi din apropierea orașului Cornești. Atunci, prădătorii au sfâșiat 13 animale.