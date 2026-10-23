VIDEO // Ambasadorul Paun Rohovei: Ucraina respectă integritatea teritorială a R. Moldova, iar incidentele de pe Nistru trebuie investigate

Declarații în acest sens au fost făcute de Paun Rohovei, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, în cadrul emisiunii „FORUM”, de la Vocea Basarabiei.

În acest context, diplomatul a ținut să precizeze și cu această ocazie că Ucraina nu a avut niciodată intenția de a încălca frontierele Republicii Moldova.

„În primul rând vreau să reiterez că Ucraina respectă cu strictețe integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova. Am spus despre acest lucru cu orice ocazie, inclusiv, îl menționam în contextul acelui conflict înghețat de pe Nistru. Ucraina niciodată nu a avut nicio intenție agresivă de a viola frontierele Republicii Moldova”, a precizat Paun Rohovei.

Ambasadorul Ucrainei la Chișinău a vorbit despre incidentul care a avut loc pe 15 octombrie și imaginile video devenite virale, în care doi grăniceri ucraineni vor să rețină un bărbat care ar fi încercat să traverseze ilegal râul Nistru.

„Cu părere de rău, acest videoclip care s-a transformat, cum ați menționat dumneavoastră, într-un videoclip viral. Dar cel mai grav e că a fost folosit de cercurile interesate pentru a provoca ură în societatea civilă din Republica Moldova față de Ucraina, față de statul ucrainean, față de faptul că Ucraina astăzi jertfindu-se luptă pentru a apăra nu doar Ucraina, ci întreaga lume civilizată”, a spus Paun Rohovei.

Potrivit diplomatului, toate circumstanțele incidentului trebuie clarificate, atât în ceea ce privește acțiunile cetățeanului ucrainean, cât și modul în care grănicerii ucraineni au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. „Considerăm că ambele cazuri sunt niște subiecte pentru niște cercetări, investigații, și al căror rezultat ar trebui să aibă niște calificări juridice, ce s-a întâmplat de fapt acolo”, a declarat ambasadorul.

Paun Rohovei a precizat că grănicerii au fost predați părții ucrainene în baza acordurilor de cooperare dintre instituțiile celor două state pentru continuarea investigațiilor. Totodată, diplomatul a mai adăugat că Ambasada Ucrainei la Chișinău nu a intervenit pentru eliberarea grănicerilor și nici nu a fost informată oficial de autoritățile Republicii Moldova despre incident.

„Eu, ca și dumneavoastră, am aflat despre acest incident din sursele de informare în masă, din mass-media. Însă, aceasta nu este o problemă, deoarece conform acordurilor semnate între instituțiile abilitate din Republica Moldova și Ucraina, există acel canal de comunicare, schimb de informații, chiar și de interacțiune a serviciilor pentru a preveni sau a stopa încălcările legii”, a spus Paun Rohovei.

În cadrul aceleași emisiunii a fost abordat și un alt incident, produs pe 17 octombrie. Întrebat dacă grănicerii implicați în cel de-al doilea caz au fost, de asemenea, predați părții ucrainene, ambasadorul a confirmat acest fapt. „Încă o dată menționez faptul că aceste lucruri se întâmplă în cadrul realizării în practică a unor acorduri dintre instituțiile ambelor state. Cu siguranță, partea ucraineană, împreună cu colegii din Republica Moldova, investighează acest caz”, a explicat Paun Rohovei.

În ceea ce privește cetățeanul ucrainean care ar fi traversat ilegal frontiera și a cerut azil în Republica Moldova, ambasadorul Ucrainei la Chișinău a declarat că acesta este vizat de o investigație. Dacă cererea de azil îi va fi respinsă, bărbatul ar putea fi returnat Ucrainei, conform procedurilor legale.

De asemenea, diplomatul a precizat că „nu ia apărarea” nici cetățeanului ucrainean care a încălcat legea traversând ilegal Nistrul și nici grănicerilor ucraineni, dar „nu pot să-mi permit să calific eu cum au acționat ei”.

Ambasadorul Ucrainei la Chișinău a mai adăugat că investigațiile vor clarifica circumstanțele incidentelor, iar rezultatele cu siguranță vor fi făcute publice, menționează Voceabasarabiei.md.

Amintim că, pe 17 octombrie, doi grăniceri ucraineni au fost reținuți, în apropierea satului Vasilcău, după ce ar fi traversat ilegal frontiera Republicii Moldova în timp ce încercau să rețină un conațional pe râul Nistru.

Cazul s-a produs la două zile după un incident similar, înregistrat pe 15 octombrie, în apropierea satului Holosnița. Atunci, doi grăniceri ucraineni, aflați într-o ambarcațiune cu motor, au traversat frontiera de stat în timpul urmăririi unui cetățean ucrainean care încerca să treacă înot râul Nistru. Mai mulți localnici au intervenit și l-au scos pe bărbat din apă.