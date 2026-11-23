

Poliția din Freiburg a confirmat într-un comunicat că a primit rapoarte despre presupuse amenințări cu bombă la numeroase școli din land, inclusiv prin intermediul liniei de urgență a poliției.

„Conform informațiilor actuale, amenințările au fost trimise prin e-mail la peste 450 de școli”, se arată în comunicat. O anchetă este în curs de desfășurare pentru a identifica expeditorul mesajelor amenințătoare.

Potrivit poliției, e-mailurile trimise școlilor conțineau toate aceeași formulare. Poliția din Turingia investighează incidentele ca o încălcare a ordinii publice prin amenințări cu acte criminale. În prezent, anchetatorii nu cred că amenințările cu bombă sunt credibile.

Potrivit poliției din Turingia, școlile sunt sfătuite să nu ia măsuri de evacuare. Cu toate acestea, câteva școli au trimis copiii acasă în această dimineață, a declarat purtătorul de cuvânt. De asemenea, patrule de poliție au fost trimise la aceste școli.

Cursuri anulate la unele școli

Amenințări cu bombă împotriva mai multor școli au fost raportate și în Saxonia Inferioară și Schleswig-Holstein. Acest lucru a fost confirmat de Ministerul de Interne și de Ministerul Educației.

Ministerele nu au furnizat inițial informații despre câte școli au fost afectate. În Schleswig-Holstein, cursurile au fost anulate ca măsură de precauție la unele școli. La alte școli, profesorii și elevii au părăsit temporar clădirea. În general, școlilor li se recomandă să contacteze poliția și să depună un raport dacă primesc o amenințare.

Cel mai recent, în noiembrie, mii de școli din Italia au primit amenințări similare. Numeroase școli au fost evacuate acolo. Anterior, traficul aerian din Europa fusese, de asemenea, afectat de amenințări cu bombă.

Amenințări similare și în Danemarca

Amenințări similare au fost transmise și școlilor din Danemarca, și nu numai.

Poliția din Copenhaga a confirmat postului de televiziune danez DR că valul de amenințări cu bombă de astăzi, la nivel național, a vizat și spitale și închisori.

• Spitalele au primit amenințări cu bombe.

• Au fost vizate și închisorile.

• Un număr mare de școli din districtul polițienesc al Copenhagăi au primit amenințări.

• Poliția a refuzat să identifice școlile afectate.

Această evoluție extinde semnificativ gama instituțiilor despre care se știe că au fost vizate.

Au fost deja semnalate amenințări cu bombă împotriva școlilor în toate cele 12 districte polițienești daneze.