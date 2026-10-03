VIDEO // Anatolie Nosatîi: Cele cinci incidente de sâmbătă implică trei rachete și două drone

Întrebat de jurnaliști câte aparate au survolat țara, ministrul a răspuns: „Avem cinci cazuri, trei rachete și două drone”. El a spus că incidentele au fost raportate și documentate, iar dovezile se află la fața locului, astfel încât pot fi prezentate ambasadorului Federației Ruse.

Potrivit Serviciului Operații Aeriene, survolarea a avut loc între orele 7:45 și 8:00. MAE a condamnat încălcarea spațiului aerian și a anunțat că fragmente au fost găsite în extravilanul orașului Căușeni, în extravilanul satului Dubovca din raionul Hîncești, între localitățile Delacău și Puhăceni din raionul Anenii Noi și lângă Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, unde a izbucnit un incendiu de vegetație și au fost înregistrate pagube materiale.

Nosatîi a confirmat că există cazuri în raioanele Hîncești, Anenii Noi și Căușeni și că echipele sunt în teren pentru a securiza zonele. Ministrul le-a cerut cetățenilor să nu se apropie de fragmente, să marcheze locul și să anunțe Poliția și militarii, care urmează să securizeze zona și să neutralizeze resturile. Întrebat despre riscul de panică, el a spus că situația nu ține de panică, ci de îngrijorare.

Ministrul a legat incidentele de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Atât timp cât Federația Rusă lansează rachete și drone asupra infrastructurii critice și a oamenilor din Ucraina, acestea ajung și în Republica Moldova, dar și în România, Bulgaria și alte țări, a spus Nosatîi. El a descris Rusia drept o țară care nu respectă dreptul internațional și pune în pericol Moldova.

Întrebat de ce aparatele nu sunt doborâte, ministrul a spus că autoritățile iau toate măsurile pentru consolidarea capacității de apărare și pentru dotarea cu sisteme de interceptare, dar că dronele sunt de ultimă generație, sofisticate și rapide. „Noi, la fel ca și Ucraina, învățăm cum să ne protejăm de ele”, a declarat Nosatîi. El a adăugat că este nevoie de seriozitate, resurse și bani pentru procurarea acestor sisteme.

Potrivit ministrului, Ministerul Apărării a introdus în instruirea militarilor și a studenților cursuri de operare a dronelor și de protecție împotriva acestora. Întrebat de ce resurse financiare este nevoie, Nosatîi a spus că răspunsul este complicat, pentru că Moldova are de protejat 1.212 km de frontieră comună cu Ucraina, ceea ce cere mijloace de supraveghere și de protecție a spațiului aerian.