Potrivit Poliției, substanța a fost depistată în timpul unei percheziții efectuate la locuința bărbatului.
Întreaga cantitate a fost ridicată, sigilată și transmisă pentru expertiză. Specialiștii urmează să stabilească dacă masa vegetală este, într-adevăr, marijuana, precum și cantitatea exactă a substanței.
Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în Izolatorul de detenție provizorie al Inspectoratului de Poliție Soroca.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și luarea măsurilor legale care se impun.