VIDEO // Ar fi cerut bani pentru „tratament” după o bătaie. Doi bărbați, reținuți pentru șantaj

Potrivit poliției, în perioada august–septembrie, suspecții l-ar fi amenințat pe tânăr cu violența fizică și i-ar fi cerut 1 000 de euro, invocând cheltuieli pentru tratament în urma unei bătăi între aceștia.

Victima ar fi transferat mai întâi 500 de euro într-un cont bancar, iar pe 27 septembrie ar fi transmis încă 10 000 de lei unuia dintre suspecți, în curtea unui local din Glodeni. Imediat după primirea banilor, polițiștii au intervenit și i-au reținut pe doi dintre bărbați.

Ulterior, în cadrul perchezițiilor la domiciliul unei alte persoane vizate, au fost găsite droguri și un dispozitiv pentru consumul substanțelor narcotice.

Investigațiile pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 10 ani de închisoare.