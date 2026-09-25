VIDEO // Ar fi furat bijuterii de peste 120 mii de lei din case de amanet. Un bărbat, reținut

Potrivit poliției, bărbatul ar fi acționat în mai multe case de amanet din capitală. Acesta ar fi profitat de neatenția angajaților pentru a sustrage bijuterii din aur, după care părăsea locul faptei.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, polițiștii Inspectoratului Centru au identificat și localizat suspectul.

Oamenii legii au stabilit, de asemenea, că bunurile sustrase ar fi fost comercializate la scurt timp după comiterea infracțiunilor.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, verificarea eventualei implicări a acestuia în alte infracțiuni similare și recuperarea prejudiciului.