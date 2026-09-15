VIDEO // Ar fi furat bunuri din mai multe apartamente din capitală. Doi concubini, reținuți

Potrivit poliției, bărbatul ar fi pătruns în locuințe prin spargerea lacătelor, iar femeia ar fi supravegheat zona din exterior. După furturi, cei doi și-ar fi schimbat hainele și aspectul pentru a nu fi recunoscuți.

În urma perchezițiilor la domiciliul suspecților, polițiștii au găsit obiecte și ustensile care ar fi fost folosite la furturi, precum și alte bunuri.

Poliția continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și verificarea implicării suspecților în alte cazuri similare.