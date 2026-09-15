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VIDEO // Ar fi furat bunuri din mai multe apartamente din capitală. Doi concubini, reținuți

Irina Limbas
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VIDEO // Ar fi furat bunuri din mai multe apartamente din capitală. Doi concubini, reținuți

Doi concubini, ambii de 42 de ani, au fost reținuți pentru 72 de ore fiind suspectați de comiterea unei serii de furturi din apartamente în capitală.

Potrivit poliției, bărbatul ar fi pătruns în locuințe prin spargerea lacătelor, iar femeia ar fi supravegheat zona din exterior. După furturi, cei doi și-ar fi schimbat hainele și aspectul pentru a nu fi recunoscuți.

În urma perchezițiilor la domiciliul suspecților, polițiștii au găsit obiecte și ustensile care ar fi fost folosite la furturi, precum și alte bunuri.

Poliția continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și verificarea implicării suspecților în alte cazuri similare.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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