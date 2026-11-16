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VIDEO // Ar fi luptat împotriva Ucrainei și ar fi fost decorat de separatiștii din Donețk. Un bărbat din Bender, reținut pe Aeroportul Chișinău

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VIDEO // Ar fi luptat împotriva Ucrainei și ar fi fost decorat de separatiștii din Donețk. Un bărbat din Bender, reținut pe Aeroportul Chișinău

Un bărbat de 45 de ani din Bender, suspectat că ar fi luptat de partea forțelor separatiste din regiunea Donețk, împotriva Ucrainei, a fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău, la sosirea din Rusia. Acesta ar fi participat la acțiuni militare în perioada 2019–2022 și ar fi fost decorat de liderul separatist din regiune.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bărbatul ar fi făcut parte dintr-o unitate militară din regiunea Donețk și ar fi participat activ la conflictul armat împotriva Ucrainei.

În urma investigațiilor desfășurate de ofițerii INI și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oamenii legii au stabilit că acesta ar fi fost recompensat pentru activitatea sa militară, fiind decorat de liderul separatist din Donețk.

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în acest caz.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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