VIDEO // Ar fi luptat împotriva Ucrainei și ar fi fost decorat de separatiștii din Donețk. Un bărbat din Bender, reținut pe Aeroportul Chișinău

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bărbatul ar fi făcut parte dintr-o unitate militară din regiunea Donețk și ar fi participat activ la conflictul armat împotriva Ucrainei.

În urma investigațiilor desfășurate de ofițerii INI și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oamenii legii au stabilit că acesta ar fi fost recompensat pentru activitatea sa militară, fiind decorat de liderul separatist din Donețk.

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în acest caz.