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VIDEO // Ar fi plasat droguri în ascunzișuri, la indicațiile primite pe Telegram. Un curier, arestat la Chișinău

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VIDEO // Ar fi plasat droguri în ascunzișuri, la indicațiile primite pe Telegram. Un curier, arestat la Chișinău

Un tânăr de 24 de ani din Chișinău a fost arestat de oamenii legii, fiind suspectat că activa în calitate de curier pentru o grupare specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat amfetamină, hașiș, marijuana și comprimate ecstasy.

Potrivit Poliției, activitatea suspectului a fost monitorizată timp de aproximativ o lună de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii de urmărire penală și procurorii din Strășeni.

Oamenii legii au stabilit că tânărul, cercetat anterior pentru infracțiuni similare, ar fi preluat drogurile, după care le-ar fi plasat în ascunzișuri din municipiul Chișinău.

Suspectul a fost reținut în flagrant în timp ce se îndrepta pentru a plasa o nouă partidă de droguri. În cadrul perchezițiilor efectuate, polițiștii au găsit asupra sa 23 de doze de amfetamină și un telefon despre care anchetatorii susțin că era utilizat în activitatea infracțională.

Perchezițiile au continuat și la domiciliul suspectului, unde au fost depistate hașiș, marijuana, amfetamină și comprimate ecstasy. De asemenea, oamenii legii au ridicat trei cântare electronice de înaltă precizie, pachețele de tip zip-lock și role de bandă adezivă, care ar fi fost folosite pentru ambalarea drogurilor.

La solicitarea procurorilor, tânărul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă între 7 și 15 ani de închisoare.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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