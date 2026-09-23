VIDEO // Ar fi plasat droguri în ascunzișuri, la indicațiile primite pe Telegram. Un curier, arestat la Chișinău

Potrivit Poliției, activitatea suspectului a fost monitorizată timp de aproximativ o lună de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii de urmărire penală și procurorii din Strășeni.

Oamenii legii au stabilit că tânărul, cercetat anterior pentru infracțiuni similare, ar fi preluat drogurile, după care le-ar fi plasat în ascunzișuri din municipiul Chișinău.

Suspectul a fost reținut în flagrant în timp ce se îndrepta pentru a plasa o nouă partidă de droguri. În cadrul perchezițiilor efectuate, polițiștii au găsit asupra sa 23 de doze de amfetamină și un telefon despre care anchetatorii susțin că era utilizat în activitatea infracțională.

Perchezițiile au continuat și la domiciliul suspectului, unde au fost depistate hașiș, marijuana, amfetamină și comprimate ecstasy. De asemenea, oamenii legii au ridicat trei cântare electronice de înaltă precizie, pachețele de tip zip-lock și role de bandă adezivă, care ar fi fost folosite pentru ambalarea drogurilor.

La solicitarea procurorilor, tânărul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă între 7 și 15 ani de închisoare.