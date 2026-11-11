VIDEO // Ar fi vândut marijuana colegilor de facultate. Patru tineri, reținuți de Poliție

Ofițerii Direcției Antidrog, în comun cu angajații Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS, au stabilit că suspecții ar fi procurat drogurile în cantități angro din localitatea lor de baștină, după care le-ar fi distribuit în Chișinău.

În urma investigațiilor, un tânăr de 19 ani și o tânără de 21 de ani au fost reținuți în timp ce ar fi încercat să comercializeze droguri. Asupra acestora au fost depistate mai multe pachete cu marijuana.

Ulterior, în municipiul Comrat a fost reținut un al treilea suspect. La domiciliul acestuia, oamenii legii au ridicat telefoane mobile care ar fi fost utilizate în activitatea infracțională, un cântar de înaltă precizie și marijuana.

În urma perchezițiilor, a fost identificat și cel de-al patrulea bănuit, suspectat că ar fi asigurat aprovizionarea grupării cu droguri. Din garajul acestuia au fost ridicate mai multe probe, inclusiv marijuana, cântare de mici dimensiuni, bandă adezivă și pachete de tip zip-lock.

Dacă vinovăția celor patru tineri va fi demonstrată în instanță, aceștia riscă pedepse cu închisoarea de până la 17 ani.