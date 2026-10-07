VIDEO // Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Cinci oameni au murit, iar un bloc lovit de rachetă s-a prăbușit

Forțele ruse au atacat capitala ucraineană cu rachete balistice în mai multe valuri, prima salvă fiind lansată asupra Kievului la scurt timp după ora 03:00. Administrația Militară a orașului Kiev (KMVA) a anunțat în cursul dimineții că două persoane au fost ucise în atac, potrivit Kyiv Post, preluat de Digi24.ro.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, au fost înregistrate lovituri în districtele Podilskîi, Obolonskîi, Darnîțkîi și Șevcenkivskîi.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS) a anunțat că pompierii au stins un incendiu care a cuprins o suprafață de 200 de metri pătrați într-un complex de garaje din districtul Darnîțkîi. Trupurile neînsuflețite a două victime au fost găsite în timpul intervenției, iar alte două persoane au fost salvate.

Incendii au izbucnit și la două clădiri nerezidențiale din districtul Podilskîi. Echipele de intervenție lucrează la locurile atacurilor.

Rachete rusești au lovit o zonă rezidențială din Kremenciuk

După ora 06:00, Vitalii Diakivnîci, șeful Administrației Militare Regionale Poltava (OVA), a anunțat că regiunea a fost ținta unui atac masiv cu rachete și drone, explozii fiind auzite în Kremenciuk.

Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că mai multe grupuri de rachete de croazieră se îndreptau spre oraș.

Diakivnîci a precizat ulterior că o zonă rezidențială din Kremenciuk a fost lovită, mai multe blocuri fiind avariate. De asemenea, a fost lovită o instalație industrială din districtul Kremenciuk.

Primarul orașului, Vitalii Malețkîi, a declarat că mai multe blocuri și locuințe private au fost avariate și a descris distrugerile drept unele dintre cele mai grave provocate fondului locativ al orașului de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Geamurile mai multor clădiri au fost spulberate, iar fațadele și elementele structurale au fost avariate. De asemenea, au fost afectate mașinile locuitorilor.

Personalul medical acordă asistență persoanelor care au nevoie de îngrijiri, iar serviciile municipale și echipele de intervenție se află la fața locului pentru a documenta pagubele, a-i ajuta pe locuitori și a înlătura consecințele atacului, a precizat Malețkîi.

În cea mai recentă informare, publicată la ora 08:40, Diakivnîci a anunțat că, potrivit datelor preliminare, două persoane au fost ucise în Kremenciuk.

„Transmit condoleanțe familiilor și apropiaților lor. Alte șapte persoane au fost rănite. Operațiunea de salvare este în desfășurare”, a transmis acesta.

Bloc grav avariat la Prîlukî

Orașul Prîlukî, din regiunea Cernihiv, a fost, de asemenea, lovit în timpul atacului nocturn, fiind avariate infrastructura civilă și cea de utilități, potrivit Consiliului Local Prîlukî.

Suspilne, care citează corespondentul său și canale locale de Telegram, a relatat că o rachetă rusească a lovit un bloc cu cinci etaje dintr-un cartier al orașului. Imaginile publicate de la fața locului arată că imobilul a fost grav avariat, o mare parte a structurii prăbușindu-se.

Echipele de intervenție au fost mobilizate la fața locului și caută locatari printre dărâmături.

„Informațiile preliminare indică morți și răniți. Toate serviciile de urgență au fost mobilizate, iar operațiunile de îndepărtare a dărâmăturilor sunt în desfășurare”, a transmis canalul de Telegram Prîlukî Operativni. Numărul victimelor din Prîlukî nu era cunoscut imediat.

Atacuri raportate în mai multe regiuni ale Ucrainei

Aleksandr Ganja, șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, a anunțat că Rusia a lovit o instalație industrială din Dnipro.

La Zaporojie, forțele ruse au atacat infrastructura de transport.

În regiunea Kirovohrad, primarul orașului Aleksandria, Sergei Kuzmenko, a anunțat că infrastructura critică a orașului a fost lovită într-un atac rusesc și că au fost înregistrate victime.

Kuzmenko a precizat că trei echipe de salvatori au fost mobilizate pentru gestionarea consecințelor atacului. În jurul orei 08:00, acesta a anunțat că o femeie a fost ucisă în atacul din cursul dimineții.

„Alte trei persoane au fost rănite, iar în prezent s-a pierdut legătura cu alte două persoane. A fost lovită o instalație industrială”, a transmis Kuzmenko.

Potrivit acestuia, serviciile competente lucrează în prezent la fața locului. Informațiile privind amploarea consecințelor atacului sunt încă în curs de verificare.