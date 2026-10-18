VIDEO // Atac masiv cu drone ucrainene la Sankt Petersburg: un terminal petrolier și un centru de date sunt în flăcări

Canalele ucrainene de monitorizare Exilenova+ și Supernova+ au raportat un atac „masiv” cu drone ucrainene, care a început la ora locală 2:50, transmite Digi24.RO.

Imaginile surprinse locuitori din Sankt Petersburg, arată ceea ce par a fi drone ucrainene zburând prin aer și sistemele de apărare aeriană ale orașului în funcțiune. Explozii puternice au fost văzute pe cerul nopții în orașul cu 5,6 milioane de locuitori, situat la 856 de kilometri nord de granița cu Ucraina, relatează Kyiv Independent.

Aleksandr Drojdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a anunțat că 127 de drone ucrainene au fost doborâte în regiune, iar resturile unei drone au avariat patru mașini dintr-o parcare, fiind raportat și un incendiu.

Conform Exilenova+ și Supernova+, atacul a vizat infrastructura portuară a orașului, depozite petroliere și un centru de date al rețelei sociale VKontakte, fiind observate incendii mari care ard în mai multe locații.

Imagini filmate de martori par să arate, de asemenea, o dronă ucraineană care lovește un pod hobanat cu opt benzi din oraș.

Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg se află în portul orașului și este una dintre cele mai mari facilități de depozitare și export de combustibil din Rusia. Acesta primește și expediază produse petroliere pe cale fluvială, feroviară și rutieră, având o capacitate de tranzit raportată de 12,5 milioane de tone pe an.

Atacul asupra centrului de date al rețelei VKontakte, cunoscută sub numele de VK, este cea mai recentă lovitură asupra infrastructurii de internet din Rusia.

Forțele ucrainene au lovit mai multe centre de date Yandex în ultimele săptămâni, îndeplinind promisiunea președintelui Volodimir Zelenski de a „răspunde cu aceeași monedă”.

În timp ce Moscova își intensifică atacurile asupra infrastructurii civile și energetice ucrainene, Ucraina continuă să lovească ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei.

Prin atacuri succesive cu roiuri de drone, Ucraina a perturbat recent traficul aerian în jurul Moscovei și a avariat centre de date din regiunea capitalei ruse.