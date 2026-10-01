VIDEO // Au încercat să transporte ilegal peste Prut doi nepalezi. Trei bărbați și o femeie, condamnați la închisoare

Potrivit procurorilor, schema a fost organizată de un bărbat și nepoata acestuia, ambii din raionul Hâncești. Cei doi au fost ajutați de un taximetrist, care a transportat victimele, și de bărbatul care ulterior le-ar fi atacat în carieră.

Cazul a fost investigat de ofițerii Poliției de Frontieră, sub conducerea procurorilor PCCOCS. Inculpații au vârste cuprinse între 32 și 58 de ani.

Judecătoria Chișinău i-a condamnat pe cei trei bărbați la pedepse de zece și, respectiv, nouă ani de închisoare, iar al treilea a primit patru ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de trei ani. Femeia a fost condamnată la nouă ani și șase luni de închisoare.

Procurorii PCCOCS consideră însă pedepsele prea blânde și au contestat sentința la Curtea de Apel Centru, solicitând înăsprirea acestora.