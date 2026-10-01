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VIDEO // Au încercat să transporte ilegal peste Prut doi nepalezi. Trei bărbați și o femeie, condamnați la închisoare

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VIDEO // Au încercat să transporte ilegal peste Prut doi nepalezi. Trei bărbați și o femeie, condamnați la închisoare

Trei bărbați și o femeie au fost condamnați la închisoare după ce au încercat să transporte ilegal peste Prut doi cetățeni din Nepal, contra sumei de 9000 de euro. Potrivit PCCOCS, migranții au fost duși într-o carieră din raionul Hâncești, unde unul dintre condamnați i-a atacat cu un cuțit pentru a le lua cei 800 de euro pe care îi mai aveau asupra lor.

Potrivit procurorilor, schema a fost organizată de un bărbat și nepoata acestuia, ambii din raionul Hâncești. Cei doi au fost ajutați de un taximetrist, care a transportat victimele, și de bărbatul care ulterior le-ar fi atacat în carieră.

Cazul a fost investigat de ofițerii Poliției de Frontieră, sub conducerea procurorilor PCCOCS. Inculpații au vârste cuprinse între 32 și 58 de ani.

Judecătoria Chișinău i-a condamnat pe cei trei bărbați la pedepse de zece și, respectiv, nouă ani de închisoare, iar al treilea a primit patru ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de trei ani. Femeia a fost condamnată la nouă ani și șase luni de închisoare.

Procurorii PCCOCS consideră însă pedepsele prea blânde și au contestat sentința la Curtea de Apel Centru, solicitând înăsprirea acestora.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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