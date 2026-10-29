VIDEO // Bătaie generală în Parlamentul de la Erevan. Puterea și Opoziția și-au împărțit pumni și picioare minute în șir

Președintele parlamentului, Ruben Rubinian, a atribuit responsabilitatea pentru cele întâmplate șefului fracțiunii de opoziție, Narek Karapetian, în timp ce Karapetian însuși a calificat conflictul drept un fenomen obișnuit în cadrul parlamentarismului, transmite DIGI24.ro.

La rândul său, secretarul Consiliului de Securitate al Armeniei, Alain Simonian, a declarat că autoritățile nu sunt interesate de astfel de incidente, întrucât responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă le revine oricum.

Cum a izbucnit bătaia

Incidentul a avut loc joi, în timpul intervenției deputatului din partea partidului „Pactul Civil”, Taron Čahojan. Declarațiile sale la adresa reprezentanților opoziției au stârnit o reacție vehementă din partea lui Narek Karapetian, după care între deputați a izbucnit o altercație verbală, care a degenerat într-o încăierare și o bătaie.

Rubinian a refuzat inițial să declare o pauză, afirmând că toată lumea trebuie să vadă ce se întâmplă în parlament. Cu toate acestea, după ce deputații au început să se lovească reciproc, ședința a fost întreruptă, iar în sală au sosit agenții de securitate. Conflictul a continuat și în foaier.

Rubinian: Karapetian poartă responsabilitatea directă

După pauză, președintele Adunării Naționale a declarat că a revăzut înregistrările video ale incidentului și a ajuns la concluzia că responsabilitatea pentru cele întâmplate îi revine lui Narek Karapetian.

„Taron Chahoian nu a folosit niciun cuvânt jignitor în discursul său. Niciunul, zero cuvinte care ar fi putut fi jignitoare sau percepute ca atare. A vorbit absolut normal”, a declarat Rubinian.

Potrivit acestuia, Karapetian nu și-a putut stăpâni emoțiile, a început să strige injurii la adresa lui Chahoian, apoi s-a ridicat de la locul său și a încercat să-l lovească.

Rubinian a susținut, de asemenea, că prima lovitură în timpul bătăii care a izbucnit i-a fost aplicată lui Taron Cahoian de către deputatul din opoziție Garnik Davtian.

„Responsabilitatea directă pentru ceea ce vi s-a întâmplat vă revine vouă. Tu, tu, tu! Tu ai început totul. Tu te-ai amestecat în intervenția deputatului. Tu ai declanșat bătaia”, a spus președintele Parlamentului, adresându-se lui Karapetian.

De asemenea, el a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi anunțat prea târziu pauza și ar fi chemat personalul de securitate, afirmând că i-a chemat imediat după ce a izbucnit bătaia.

În plus, Rubinian a făcut cunoscută o informație primită, conform căreia asistenții deputaților din fracțiunea „Armenia Puternică” ar fi atacat deputații pe coridorul parlamentului.

Președintele a subliniat că aceste informații nu au fost încă verificate. În cazul în care se vor confirma, potrivit lui, asistenții vor fi îndepărtați imediat din parlament, iar accesul lor ulterior în clădire va fi interzis.

Karapetian: oponenții „au încasat o palmă”

Narek Karapetian, comentând incidentul, a declarat că conflictele dintre deputații cu opinii politice diferite sunt un fenomen obișnuit.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi este un proces absolut obișnuit în cadrul parlamentarismului. Pur și simplu, oamenii care au opinii diferite pot intra în conflict”, a spus Karapetian, transmite presa locală.

În același timp, el a avut cuvinte dure la adresa reprezentanților partidului de guvernământ.

„Oamenii aceia care, de luni de zile, ne-au călcat pe nervi, au luat-o pe coajă. Și încă cum”, a declarat opozantul.

Simonian: autoritățile nu sunt interesate de astfel de scene

Secretarul Consiliului de Securitate al Armeniei, Alain Simonian, comentând bătaia, a declarat că autoritățile nu sunt interesate de astfel de incidente, deoarece responsabilitatea și întrebările sunt întotdeauna adresate tocmai lor.

Răspunzând la o întrebare privind acțiunile lui Rubinian, care inițial a refuzat să declare o pauză, Simonian s-a abținut de la a-l critica pe președintele parlamentului, afirmând că nu este corect să se evalueze acțiunile președintelui Adunării Naționale, care trebuie să evalueze situația din interior.

În același timp, Simonian nu a fost de acord cu afirmația potrivit căreia cele întâmplate indică o intensificare a tensiunilor politice din țară.

„Ce tensiune politică? Nu există nicio tensiune politică”, a declarat el.

Potrivit acestuia, problema constă în lipsa unei opoziții adevărate.

„Ceea ce spunem mereu — că în Republica Armenia nu există opoziție — este un fapt. Pentru că cele două fracțiuni de opoziție au apărut în interesul unor persoane concrete”, a spus Simonian.

În același timp, Simonian a recunoscut că „pentru autorități este foarte rău când opoziția este slabă”.