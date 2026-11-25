Incidentul a stârnit o controversă amplă, depășind limitele sportului, jucătorii schimbându-și lovituri cu pumnii și picioarele chiar pe teren, transmite Digi24.ro.

Marocul găzduiește turneul în perioada 20-30 noiembrie, iar luni seara s-au produs scene șocante după ce gazdele au întâlnit Columbia în a doua etapă a meciurilor din grupe, scrie presa internațională.

Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1. Apoi, după fluierul final, spiritele s-au înfierbântat, iar certurile dintre jucători s-au transformat într-o bătaie cu pumnii.

Jucătorii ambelor echipe au schimbat lovituri cu pumnii și picioarele. Poliția și mai multe persoane aflate în jurul terenului au fost nevoite să intervină pentru a stăpâni bătaia și a împiedica extinderea acesteia.

Situația a depășit cu mult protestele sau schimburile verbale. S-a transformat într-o confruntare fizică, fiind necesară intervenția unor persoane din afară pentru a pune capăt bătaiei și a restabili calmul. Organizatorii nu au anunțat încă nicio sancțiune împotriva jucătorilor implicați, iar măsurile pe care le-ar putea lua în acest sens rămân deocamdată neclare.

Între timp, turneul cu 16 echipe continuă, iar toate privirile sunt îndreptate către rezultatul anchetelor sau al deciziilor organizatorice privind evenimentele care au avut loc după meciul Maroc – Columbia. Marocul și Columbia se află în Grupa A, alături de Statele Unite și Guatemala.

La turneu participă echipe de pe mai multe continente, printre care și Argentina, care se află în Grupa C alături de Brazilia, Iordania și Irak. Toate meciurile se dispută în capitala Marocului, Rabat, în cadrul ediției din 2026, care a stârnit un interes deosebit din partea națiunilor participante.