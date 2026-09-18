VIDEO // Bubuitură puternică auzită în zona Colonița. Poliția verifică împrejurimile

Polițiștii s-au deplasat imediat în zonele indicate și au efectuat verificări în localitățile Colonița și Humulești. Până în prezent, nu au fost depistate obiecte, urme de explozie sau alte pericole pentru populație.Totodată, au fost dispuse verificări suplimentare și localitățile Dolinnoe și Maximovca.

Poliția recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă obiecte sau alte elemente suspecte, să nu se apropie și să nu le atingă. Oamenii sunt să sesizeze imediat Poliția la numărul 112.

Poliția continuă verificările pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Informațiile sunt preliminare și vor fi actualizate pe măsura desfășurării investigațiilor.