Potrivit Poliției, schema ar fi fost coordonată de un tânăr de 21 de ani, care ar fi închiriat apartamentul și ar fi organizat activitatea infracțională împreună cu alte trei persoane, dintre care doi cetățeni străini.

Suspecții ar fi contactat telefonic persoane din mai multe state europene, prezentându-se drept intermediari care le puteau recupera sumele de bani pierdute anterior. După ce câștigau încrederea victimelor, aceștia le-ar fi convins să efectueze noi transferuri de bani, pe care ulterior și i-ar fi însușit.

În urma investigațiilor, ofițerii Direcției de Poliție Chișinău, împreună cu polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, au efectuat percheziții în apartamentul în care ar fi funcționat call-centrul. Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul mascaților din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat dispozitive electronice și suporturi informaționale, care urmează să fie examinate pentru identificarea probelor privind activitatea grupului.

Cei patru suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor victimelor, stabilirea prejudiciului și documentarea circuitului banilor obținuți prin presupusa schemă de escrocherie.