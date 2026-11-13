VIDEO // „Casa de lângă Kremlin”: Apartamentele de lux, datoriile și afacerile familiei lui Fiodor Gagauz

Prețul a fost de 73,66 milioane de ruble, echivalentul a peste un milion de dolari la cursul de atunci. Autorii susțin că în același complex deține apartamente și alt fecior al politicianului, Alexandr, dar și candidatul pentru funcția de bașcan. Locuințele au ajuns să coste circa 100 de milioane de lei, transmite Disinfo.md.

Alte trei locuințe au fost cumpărate de familia lui Găgăuz până în 2012, în Chișinău și în localitatea Burgas din Bulgaria, deși acesta a ocupat nicio funcție publică și nu a declarat niciun salariu, ci doar a condus o mișcare politică și o firmă care edita un ziar. Politicianul spune că atunci când nu a declarat leafă ar fi lucrat în Germania, în baza pașaportului bulgar pe care îl deține.

Presei, Gagauz i-a spus că apartamentele i le-au dat copiii. În 2006, fiii Dmitrii și Alexandr aveau 25 și, respectiv, 21 de ani și erau studenți la drept și la economie. Mașina pe care o folosește acum, un Audi Q7 cu șofer, era trecută în declarația de avere pe 2021 pe numele lui Dmitrii, fiul mai mare.

În această lună de campanie electorală, Gagauz a promis gaz natural la cele mai mici prețuri. Ca să se țină de cuvânt, politicianul l-a trimis la Istanbul pe nimeni altul decât pe fiul său mai mare, Dmitrii și a anunțat că invitația a fost emisă pe numele lui. Din spusele sale, nu a plecat personal în Turcia, pentru că se temea să nu fie scos din campania electorală.

Invitat la Forumul Economic Eurasiatic de la Verona, organizat la Istanbul pe 22 și 23 octombrie, a declarat că ar fi plecat el, dar s-a temut să nu fie scos din campanie. Intenția de a cumpăra gaz este făcută, deși bașcanul nu are atribuțiile de a cumpăra resursa energetică.