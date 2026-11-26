Potrivit Poliției, compania, fondată de doi cetățeni turci, avea ca activitate declarată dezvoltarea de software. În realitate, membrii grupării ar fi procesat ilegal, din sediul întreprinderii din capitală, depunerile și câștigurile jucătorilor, utilizând conturile unor companii din Republica Moldova și Bulgaria, precum și ale unor terțe persoane. O parte din mijloacele bănești erau convertite în criptomonede, membrii grupării reținând comisioane pentru serviciile prestate.

Totodată, suspecții ar fi administrat un portofel electronic destinat jucătorilor și ar fi dezvoltat și asigurat funcționarea platformelor de cazinou online.

La 25 noiembrie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții la sediul companiei și la domiciliile suspecților.

Pe calculatoarele utilizate de angajații companiei, anchetatorii au identificat panouri de administrare a platformelor de jocuri de noroc, conturi de criptomonede, canale de Telegram folosite pentru coordonarea plăților, parole de acces, precum și evidențe ale tranzacțiilor și comisioanelor.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat hard-diskuri, laptopuri și telefoane mobile, dar și 2.200 de dolari, 2.750 de euro și 38.900 de lei. Există suspiciuni că banii ar proveni din activitatea infracțională.

Investigațiile continuă în vederea identificării tuturor persoanelor implicate în schemă și stabilirii valorii totale a mijloacelor bănești obținute ilegal.