VIDEO // Centrul Cultural din Costești renaște cu sprijinul financiar al României

Pentru echipa centrului, modernizarea înseamnă sfârșitul unor ani în care sala se confrunta cu infiltrații și frig. Astăzi, aici pot fi organizate spectacole, festivaluri și evenimente de amploare, notează Vocea Basarabiei.

„Dar noi atunci nu aveam nici geamuri, nici căldură în sala aceasta, prindeam apa cu ligheanele măcar să salvăm mobilierul, măcar podeaua să o salvăm că altfel putrezea cu totul. Dar astăzi e o plăcere să vii aici. Guvernul României prin Departamentului Pentru Relația cu Republica Moldova am reușit cu adevărat ca să aducem sala asta să devină o sală profesională, cu adevărat putem găzdui sărbătorile naționale și internaționale, festivaluri de tot nivelul. Scena a devenit profesională datorită acestui proiect”, spune regizorul Tudor Grigoriță.

„Desigur, s-au bucurat foarte mult localnicii noștri și locuitorii din satele învecinate, deoarece această sală nu a fost funcțională mai bine de 20 de ani. În sfârșit am reușit să o reparăm, să o dotăm, să o mobilăm, să putem organiza diferite evenimente”, ne-a relatat directoarea Centrului Socio-Cultural din Costești, Ialoveni, Parascovia Marandici.

Centrul îi atrage și pe tineri, care vin aici pentru repetiții și activități culturale. Noile echipamente le oferă mai multe oportunități să urce pe scenă și să-și valorifice talentul.

„Noi venim săptămânal la casa de cultură să facem repetiții cu fetele și acum vom avea unde să testăm performanțele noastre pe scenă la evenimentele culturale, festivaluri, sărbători. Este foarte frumos că acum are ce ne uni, avem niște echipamente foarte profesionale, moderne și ne motivează să cântăm, să învățăm mai bine și să demonstrăm că cultura are un loc aparte aici la Costești”, ne-a declarat

coordonatoarea Ansamblului feminin „Glas de Sânziene”, Alexa Săpunar.

„Acest Centru multifuncțional ajută din mai multe prisme tinerii, de exemplu pot să interacționeze între ei, își dezvoltă abilitățile de comunicare, de time management sau altele. Și uităm de rețelele de socializare”, spune Tudor Cozman.

Renovarea centrului face parte dintr-un proiect mai amplu, implementat la Costești cu sprijinul financiar al Guvernului României.

„Localitatea noastră deja al treilea an consecutiv este beneficiar al finanțărilor din partea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Am reușit să renovăm biblioteca în anul 2024 și să dotăm această sală cu fotolii teatrale în anul 2025”, spune directoarea Centrului Socio-Cultural din Costești, Ialoveni, Parascovia Marandici.

„Proiectul Cultura Românească – în ritm, lumină și emoție, un proiect cu o sumă totală de aproximativ un milion de lei pe care îl considerăm unul foarte important pentru societatea din satul nostru din câteva motive: în primul rând este o oportunitate pentru tinerii din Costești pentru a dezvolta centrul nostru multifuncțional. În al doilea rând ne va permite organizarea diferitor evenimente de importanță locală, cât ne permite să oferim servicii calitative locuitorilor. Mulțumim Guvernului României și Departamentului pentru Relații cu Republica Moldova pentru această oportunitate. Este un proiect important de care ne mândrim”, a declarat primarul satului Costești, Grigore Țurcan.

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, instituție aflată în subordinea Guvernului României, finanțează proiecte menite să consolideze legăturile dintre cele două state. Sprijinul vizează domenii precum educația, cultura și păstrarea identității românești, prin renovarea și dotarea instituțiilor, precum și prin susținerea inițiativelor comunitare.