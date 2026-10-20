VIDEO // Centrul pastoral-social din Dondușeni prinde contur și căldură grație sprijinului oferit de DRRM

Acest lucru este posibil după ce la acest centru pentru copii, tineri și comunitate au fost instalate două cazane termice, fiecare cu o putere de 50 de kilowați. Sistemul, destinat bisericii și centrului, a costat în jur de 140 000 de lei. Potrivit parohului Roman Botezat, lucrările la întregul edificiu sunt acum realizate în proporție de aproape 90 %, transmite VoceaBasarabiei.md.

„Menirea noastră este una foarte importantă ca Biserica, în continuare, să-și facă această datorie de a învăța, de a lumina tânăra generație. Acest centru va fi folosit cu multă dragoste și dăruire pentru acești tineri, pe care trebuie să-i creștem buni creștini, buni români, buni patrioți, pentru că, în altă parte, mai sunt impedimente”, a declarat Roman Botezat, parohul bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni.

Viorica este enoriașă a parohiei și așteaptă ca, odată cu finalizarea centrului, aici să fie deschisă și o școală duminicală. Ea spune că un astfel de spațiu i-ar putea ajuta pe copii și tineri să înțeleagă mai bine credința și viața bisericească.

„O să învățăm multe lucruri pe care încă nu le știm și o să-i învățăm pe copiii noștri să vină la Biserică. Tinerilor noștri trebuie să le explici lucrurile până când le înțeleg, altfel nu vor veni așa pur și simplu”, a spus Viorica.

Centrul a găzduit deja numeroase activități educaționale și culturale, în special, pe perioada verii. Printre acestea se numără evenimente dedicate Zilei Limbii Române, acțiuni culturale precum „Ia românească în fiecare casă”, ateliere educative și întâlniri tematice pentru elevi.

„În acest centru, chiar și în timpul construcției, s-au desfășurat mai multe activități. Fie de Ziua Orașului, fie de Hramul Bisericii sau de unele sărbători naționale, s-au întrunit tineri și copii cântând, recitând poezii, etc.”, a menționat Viorel Tincu, un enoriaș al parohiei.

De asemenea, centrul va fi și un loc de întâlnire pentru persoanele în etate, care vor avea posibilitatea să socializeze și să participe la diverse activități.

„Pensionarii se simt singuratici acasă. Aici se mai întâlnesc cu semenii și vorbesc, ascultă noutățile, se îmbogățește sufletul”, a spus Vasile Cazacu, un alt enoriaș al Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni.

Clădirea este gândită pentru mai multe tipuri de activități. La primul nivel vor funcționa săli pentru programe educative și o bucătărie, iar etajul al doilea este destinat seminarelor și cazării participanților la schimburile organizate inclusiv cu parteneri din România. Potrivit estimărilor parohului Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni, centrul poate găzdui în jur de 50 de tineri.

„Aici am putea avea paturi supraetajate ca să câștigăm în spațiu. De exemplu, ar putea fi două paturi, o masa sau un birou la care se poate scrie sau face alte activități. Cu siguranță, avem nevoie de un televizor și un calculator. Atunci când vom avea activități în grupuri, va fi ca într-o școală”, a mai spus preotul Roman Botezat.

Valoarea totală a proiectului depășește 4,4 milioane de lei, fonduri acordate sub formă de grant nerambursabil de Guvernul României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

