VIDEO // Cetățean turc, condamnat la cinci ani de închisoare și căutat prin INTERPOL, extrădat din Republica Moldova

Potrivit Poliției, cetățeanul turc era vizat într-o cauză penală și urma să execute o pedeapsă de cinci ani de închisoare. În urma procedurilor judiciare desfășurate în Republica Moldova, instanța a admis cererea de extrădare.

Predarea bărbatului a avut loc pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Operațiunea a fost organizată de Inspectoratul General al Poliției, prin Biroul Central Național INTERPOL, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Migrație și cu sprijinul angajaților Direcției de Poliție Chișinău.

Autoritățile subliniază că extrădarea a fost posibilă datorită cooperării dintre instituțiile de drept din Republica Moldova și Turcia, precum și schimbului de informații prin canalele INTERPOL.