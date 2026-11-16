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VIDEO // Circa 130 de mii de țigarete de contrabandă, ticsite într-o mașină. Șoferul riscă sancțiuni dure

Cristina Vlah
VIDEO // Circa 130 de mii de țigarete de contrabandă, ticsite într-o mașină. Șoferul riscă sancțiuni dure

Un caz de contrabandă cu țigări a fost depistat de vameși, în raionul Rîșcani. Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au oprit regulamentar un autovehicul, pe care l-au luat la verificări.

Mașina se deplasa în proximitatea satului Recea, raionul Rîșcani.

„La volan se afla un conațional în vârstă de 37 de ani. În timpul controlului vamal efectuat în linia a doua de control, ofițerii vamali au descoperit țigaretele în compartimentul marfar al autovehiculului, transportate în mai multe cutii”, ne informează reprezentanții Serviciului Vamal.

În urma percheziției, a fost depistat un lot de 130 de mii de țigarete fără acte de proveniență. Potrivit forțelor de ordine, șoferul nu a putut prezenta acte care să ateste originea și proveniența țigărilor.

În acest sens, ele au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoana riscă să fie sancționată.

În continuare, pe acest caz se desfășoară investigațiile de rigoare.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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