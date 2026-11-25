În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul temporar al tânărului, oamenii legii au depistat și ridicat mai multe pachețele cu o substanță presupusă a fi cocaină. De asemenea, au fost găsite obiecte și materiale folosite pentru ambalarea și consumul drogurilor.

Suspectul a fost reținut și ulterior plasat în arest preventiv. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 15 ani de închisoare.

Cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele și a identifica eventualele persoane implicate în infracțiune.