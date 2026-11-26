Potrivit Poliției, pentru a-și ascunde activitatea, suspectul ar fi închiriat un apartament în capitală și ar fi instalat la parterul blocului o cutie poștală inscripționată cu numărul unui apartament care nu există în imobil.

Acesta ar fi comandat aproape zilnic droguri, în cantități de până la 10 grame, de pe platforme europene, iar ulterior ridica coletele expediate din străinătate din cutia poștală improvizată.

Bănuitul a fost monitorizat timp de aproximativ o lună de oamenii legii și reținut la mijlocul lunii noiembrie, după ce a ridicat un colet din Germania, care conținea amfetamină.

În urma percheziției corporale, asupra acestuia au fost depistate și ridicate un colet cu substanțe narcotice și un telefon mobil care ar fi fost utilizat la comiterea infracțiunii.

Totodată, din aceeași cutie poștală au fost ridicate 100 de timbre LSD și un colet cu ciuperci halucinogene și semințe de cannabis, expediate din Olanda.

La câteva zile după reținerea suspectului, polițiștii au mai ridicat din cutia poștală încă un colet expediat din Germania, care conținea 10 grame de droguri sintetice.

Anchetatorii precizează că tânărul nu este la prima abatere, fiind cercetat anterior pentru fapte similare.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă între 12 și 20 de ani de închisoare.