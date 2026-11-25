Potrivit IGP, la 3 noiembrie, oamenii legii au fost sesizați despre dispariția victimei care nu mai fusese văzută de rude și cunoscuți din 27 septembrie. În cadrul verificărilor, oamenii legii au stabilit că concubinul acesteia le-ar fi comunicat apropiaților că femeia ar fi plecat în Turcia pentru a procura marfă destinată magazinului pe care îl deține.

În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii au stabilit că, la sfârșitul lunii septembrie, între cei doi s-ar fi iscat un conflict în locuința victimei, în timpul căruia bărbatul i-ar fi aplicat femeii o lovitură cu pumnul, în urma căreia aceasta ar fi decedat. Ulterior, bărbatul ar fi dezmembrat cadavrul, a împachetat fragmentele în două valize, pe care le-a transportat cu un automobil într-o localitate din raionul Sîngerei, unde le-ar fi îngropat pe un teren ce aparținea victimei.

La 24 noiembrie, bărbatul a fost reținut și plasat în izolator.

Astăzi, polițiștii împreună cu specialiștii au desfășurat acțiunea de deshumare pe terenul respectiv, fiind depistate și ridicate rămășițele victimei, care au fost transmise pentru efectuarea expertizei medico-legale.

Polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și administrarea probelor necesare.