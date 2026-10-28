VIDEO // De la un cerc de lectură, la un laborator modern. Proiect finanțat de România

Noua sală, dotată cu mobilier și echipamente interactive, a fost inaugurată marți, în prezența elevilor, profesorilor și a consulului României la Bălți, transmite Vocea Basarabiei TV.

Proiectul a pornit de la inițiativa profesoarelor de limba română Aurelia Codreanu și Svetlana Stanțieru. Cele două au creat un cerc de lectură în 2023, cu scopul de a încuraja elevii să descopere literatura dincolo de programa școlară.

„Aici ne propunem să le provocăm elevilor noștri un confort aparte, să-și dea întâlnire cu autorii contemporani și cu texte care să îi provoace să citească, texte pe care să-și dorească să le descopere și dincolo de aceste ședințe”, a declarat urelia Codreanu, profesoară de limba română la CP „Ion Creangă” din cadrul USARB.

Pentru amenajarea laboratorului, o fostă sală de studii a fost renovată și dotată cu mobilier nou, o tablă interactivă și două laptopuri.

„Era o sală obișnuită de studii, dar nu avea un farmec aparte, nu avea acea atmosferă. Deci, noi ne-am gândit că ar trebui, inclusiv pentru a trage elevii în această sală, să le oferim ceva mai confortabil, o atmosferă mai plăcută”, Ludmila Răciulă, directoare adjunct al CP „Ion Creangă”, managerul proiectului.

Pentru elevii pasionați de literatură, noul laborator înseamnă nu doar o sală de curs, dar și un spațiu în care vor putea să se întâlnească, să citească și să dezbată împreună cărțile preferate.

„Această sală mi se pare foarte spațioasă și sunt sigură că putem să ne întâlnim într-o variantă mult mai mare, mai mulți oameni pasionați de lectură și să discutăm despre ce urmează să lecturăm”, a spus Maria Mihailiuc.

„Acest laborator, probabil pe viitor, ne va oferi multe experiențe frumoase și lecturi deosebite alături de doamna Codreanu și doamna Stanțieru. Sper mult ca și ceilalți colegi ai mei să fie entuziasmați de această sală frumoasă”, a spus Irina Petrosu.

Investiția a fost posibilă cu sprijinul Guvernului României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Finanțarea aprobată a constituit 76 de mii de lei românești, iar universitatea a contribuit cu încă 5% la realizarea proiectului.

„Mă bucur încă o dată că această parte a Republicii Moldova, în zona de nord, se dezvoltă prin proiecte care ne înfrățesc și ne aduc mai aproape din punct de vedere cultural, al tradițiilor și al limbii”, a menționat Iulian-Alexandru Ivan, consulul României la Bălți.

Noua sală urmează să găzduiască prima ședință de lectură pe 3 noiembrie.