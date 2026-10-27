VIDEO // De la UTM la Universitatea din León. Experiența Mihaelei Munteanu prin Erasmus+

„Salut, mă numesc Mihaela. Semestrul trecut eram studentă la Facultatea Tehnologia Alimentelor a UTM, Departamentul Alimentație și Nutriție, iar acum sunt în Spania, în orașul León, datorită programului Erasmus+”, povestește tânăra.

Un singur loc pentru trei specialități

În perioada în care a plecat în Spania, Mihaela era singura studentă din Republica Moldova ajunsă la Universitatea din León prin această mobilitate. Concurența era mare, iar până să primească confirmarea, tânăra nu și-a făcut prea multe așteptări, scrie Zugo.md.

„Știam că este disponibil un singur loc pentru trei specialități de la noi. Când am văzut că este doar un loc, m-am gândit că nu voi fi eu cea care îl va primi. Eram într-o minivacanță în Olanda, cu prietenele mele din liceu, când am primit e-mailul prin care eram anunțată că am fost acceptată. Nu-mi venea să cred, eram atât de fericită. Le-am spus: «Citiți voi încă o dată și spuneți-mi că este real și că nu-mi imaginez»”

Cursuri la două facultăți

Primele zile la Universitatea din León nu au fost tocmai simple. Ulterior, Mihaela a înțeles că unele cursuri nu erau obligatorii, iar prezența conta mai ales la orele practice.

„Disciplinele pe care le-am studiat la universitate au fost cele pe care trebuia să le urmez și acasă în semestrul respectiv. Am avut cursuri la două facultăți. Sistemul lor educațional este destul de asemănător, însă cursurile sunt împărțite în schimbul întâi și schimbul al doilea. Cursurile de la o facultate le aveam în primul schimb, iar cele de la cealaltă facultate, în schimbul al doilea. Erau zile în care începeam orele la opt dimineața și le încheiam la zece seara”, spune studenta.

Laboratoare moderne și mai multă practică

Cu timpul, Mihaela a descoperit laboratoarele universității, iar cel mai mult a impresionat-o partea practică a studiilor.

„Am fost surprinsă de cât de relaxați sunt studenții la universitate și de relațiile prietenoase pe care le au cu profesorii. Am rămas plăcut surprinsă și de laboratoarele lor. Am lucrat cu echipamente și utilaje noi, iar ei folosesc alte metode de analiză”, povestește Mihaela.

Tânăra spune că profesorii pun mai mult accent pe felul în care cunoștințele pot fi aplicate.

„Ei pun mai mult accent pe partea practică și mai puțin pe cursuri. Nu se gândesc doar la ce au învățat în acea zi la curs sau la prelegeri, ci la modul în care pot aplica acele cunoștințe în practică”

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„Mobilitatea e făcută ca studenții să se întoarcă”

Claudia Melinte, coordonatoarea Oficiului Erasmus+ în Republica Moldova, afirmă că programul le oferă studenților posibilitatea de a se forma în universități europene puternice și este conceput astfel încât aceștia să revină acasă după încheierea mobilității.

„Erasmus este o platformă, un program care îl sprijină pe student să obțină această oportunitate de a se forma în centre universitare europene foarte puternice. Configurația mobilității este făcută astfel încât studenții să se întoarcă. Ceea ce obțin ei este însă mult mai mult decât pot obține într-o singură universitate, oricât de bună ar fi aceasta”, explică Claudia Melinte.

La rândul său, Daniela Pojar, prorectoră pentru internaționalizare la UTM, spune că orice legătură cu o universitate din Occident le oferă studenților noi posibilități de dezvoltare.

„Orice ieșire și orice conexiune cu o universitate din Vest îți oferă șanse de creștere și de cunoaștere mult mai profundă”

Potrivit prorectorei, studenții beneficiază de finanțarea oferită prin bursa Erasmus+, precum și de sprijinul instituției-gazdă. Pentru cei care aleg o formă de transport ecologic, precum automobilul sau autobuzul, grantul acordat pentru acoperirea cheltuielilor de călătorie este mai mare decât cel oferit pentru deplasarea cu avionul.

„Nu pierzi absolut nimic. Pierzi doar dacă nu aplici și nu mergi”, subliniază Daniela Pojar.

O experiență dincolo de sălile de curs

Experiența Erasmus+ nu înseamnă doar universitate. Printre oameni noi, Mihaela a descoperit Spania dincolo de sălile de curs, de la gastronomie și tradiții până la felul în care trăiesc oamenii zi de zi.

„În orice vacanță sau perioadă liberă pe care o aveam la universitate, încercam să plec într-un oraș nou. Cred că ai doar de câștigat dintr-o asemenea experiență, pentru că este și o formă de autocunoaștere și autoanaliză. Vezi cum te descurci singur într-un loc în care nu cunoști pe nimeni”, spune Mihaela.

Mobilitatea a ajutat-o să cunoască oameni noi și să devină mai deschisă.