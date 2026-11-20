Discursul său a provocat reacția parlamentarului român Irineu Darău, care a intervenit pentru a combate afirmațiile referitoare la așa-numita „limbă moldovenească”, a denunța dezinformarea și a avertiza asupra influenței Kremlinului în politica Republicii Moldova. Ulterior, Darău l-a acuzat public pe Dodon că face propagandă rusească inclusiv în cadrul reuniunilor europene, transmite cotidianul.md.

Igor Dodon a relatat pe pagina sa de Facebook despre participarea la reuniunea Adunării Parlamentare a Francofoniei, unde a criticat direcția în care evoluează Uniunea Europeană și relația instituțiilor europene cu Republica Moldova.

„Am rostit un discurs în cadrul ședinței plenare a celei de-a 38-a Adunări Regionale Europene a Adunării Parlamentare a Francofoniei. Am menționat că evoluția proiectului european ne îngrijorează. Uniunea Europeană s-a născut pentru a crea un spațiu al păcii, al prosperității și al cooperării economice. Astăzi, o vedem angajându-se tot mai mult pe calea militarizării și adoptând un discurs tot mai axat pe confruntare. Libertatea de exprimare și pluralismul ridică, la rândul lor, semne serioase de întrebare. Atunci când informația este controlată prea strict, există riscul de a restrânge dezbaterea publică. Or, libertatea de a dezbate se află în inima democrației europene”, a scris socialistul pe pagina sa de Facebook.

Fostul șef al statului a susținut, de asemenea, că instituțiile europene ar favoriza actuala guvernare de la Chișinău, în timp ce o serie de probleme interne ar rămâne fără răspuns.

„Ceea ce ne îngrijorează cel mai mult este atitudinea instituțiilor europene față de Republica Moldova. În țara noastră, mulți cetățeni au sentimentul că unii oficiali europeni susțin acum fără rezerve actuala guvernare. Între timp, probleme grave rămân fără răspuns. Mă refer la concentrarea puterii și la închiderea mai multor instituții media”, a mai invocat acesta.

Discursul lui Igor Dodon a fost criticat de parlamentarul român Irineu Darău, care a reacționat atât în cadrul reuniunii, cât și printr-o postare pe Facebook. Acesta l-a acuzat pe fostul președinte al Republicii Moldova că promovează narațiunile Kremlinului și că evită să vorbească despre agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și despre amenințările la adresa securității Republicii Moldova.

„Dodon se duce și la Bruxelles să facă propagandă rusească și să aducă deservicii Republicii Moldova, după ce și-a luat recent “lumină “ direct de la Moscova. În intervenția lui, a ținut să spună prostii și neadevăruri legate de inventata limbă moldovenească, de presupusa militarizare a UE și de așa-zise riscuri legate de integrare. Bineînțeles, nu a spus niciun cuvânt despre războiul de agresiune al Rusiei, despre atacurile cu drone, despre securitatea Republicii Moldova și Europei”, a scris Darău pe rețelele sociale.

Darău a explicat că a decis să intervină în cadrul reuniunii pentru a corecta afirmațiile făcute și pentru a reafirma sprijinul față de integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, a apreciat intervenția deputatei Marcela Adam, președinta secțiunii Republicii Moldova în APF.

„Am intervenit pentru a informa colegii din APF, pentru a restabili adevărul istoric și pentru a susține necesitatea integrării rapide în Uniunea Europeană. O felicit și pe doamna deputată Marcela Adam, președinta secțiunii RM în APF, pentru poziția corectă și discursul curajos, prin care a atras atenția europenilor privind riscurile generate de regimul de la Kremlin și de atacurile rusești”, a afirmat senatorul român.

În discursul său, Irineu Darău a abordat direct subiectul limbii oficiale a Republicii Moldova, insistând asupra necesității combaterii falsurilor istorice și a dezinformării.

„Nu intenționam să intervin, însă consider că este necesar să restabilim câteva adevăruri istorice. România este o țară caracterizată printr-o mare diversitate culturală, etnică și lingvistică. Respectăm această diversitate prin legislație și prin mecanismele instituționale de care dispunem. Pe de altă parte, încă de la începutul primei sesiuni, am discutat despre pericolele cu care se confruntă Uniunea Europeană și spațiul francofon. Trebuie să spunem foarte clar că ne aflăm în plin război hibrid și că dezinformarea este extrem de răspândită. Am decis să intervin astăzi tocmai pentru că, în urmă cu câteva minute, au fost făcute anumite afirmații referitoare la așa-numita limbă moldovenească. Limba oficială a Republicii Moldova este limba română. Iar aceasta face parte și din diversitatea lingvistică a Uniunii Europene. În acest context, trebuie să amintim câteva episoade nefericite ale istoriei, când anumite forțe au încercat să uniformizeze limbile și să elimine limbile vorbite de unele popoare și comunități. Repet: trebuie să fim sinceri și să spunem adevărul”, a spus Irineu Darău.

Parlamentarul român a invocat beneficiile aderării României la Uniunea Europeană și și-a exprimat speranța că Republica Moldova va deveni cât mai curând stat membru.

„În continuare, vreau să le transmit și vecinilor noștri din Republica Moldova că, după aproape 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană, România a cunoscut o dezvoltare foarte accelerată. Sper din toată inima ca Republica Moldova să adere cât mai curând posibil la Uniunea Europeană”, a declarat parlamentarul.

Irineu Darău a lansat un avertisment privind influența politică a Moscovei, acuzând existența unor politicieni care preiau și promovează agenda Kremlinului.

„Consider, de asemenea, că trebuie să se renunțe la orice formă de colaborare cu regimul de la Kremlin. Astăzi, în Republica Moldova, există politicieni care merg la Kremlin pentru a primi indicații privind agenda lor politică, după care revin pentru a promova agenda regimului de la Kremlin în Republica Moldova și chiar în interiorul Uniunii Europene. Este regretabil”, a conchis Irineu Darău.