VIDEO // Doi bărbați urmăriți prin Interpol, prinși și extrădați de pe teritoriul R. Moldova

Potrivit oamenilor legii, într-un caz este vorba despre o decizie judecătorească pe un caz de contrabandă cu țigări, iar un alt caz vizează escrocheriile.

În primul caz, este vorba despre un bărbat de 56 de ani, cu dublă cetățenie română și ucraineană. El a fost reținut la 14 februarie 2026, în punctul de trecere a frontierei „Criva–Mămăliga”.

„În urma verificărilor în sistemele informaționale, a fost identificată o alertă INTERPOL, emisă în scop de arestare și extrădare pentru o infracțiune de contrabandă cu țigări.

La 15 octombrie 2026, în baza deciziei Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, rămasă definitivă prin hotărârea Curții de Apel Centru, bărbatul a fost extrădat și predat autorităților române, prin punctul de trecere a frontierei „Leușeni–Albița” ”, se menționează în comunicatul Poliției de Frontieră.

Cel de-al doilea caz se referă la un cetățean al Republicii Kârgâze. Făptașul, în vârstă de 36 de ani, a fost depistat la 17 mai 2026, pe sensul de intrare în Republica Moldova, în punctul de trecere a frontierei „Aeroportul Internațional Chișinău”. Verificările au indicat existența unei alerte INTERPOL în vederea arestării și extrădării acestuia pentru o infracțiune de escrocherie.

„În baza încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, la 16 octombrie 2026, bărbatul a fost extrădat și predat autorităților competente ale Republicii Kârgâze, pe Aeroportul Internațional Chișinău”, se mai menționează în comunicat.

În ambele cazuri, persoanele au fost reținute și plasate în detenție provizorie.

Procedurile de extrădare au fost realizate în baza deciziilor instanțelor de judecată, cu respectarea prevederilor legale.