Contact
Deschide.md

VIDEO // Doi polițiști au ajuns la spital după ce autospeciala în care se aflau a fost implicată într-un accident

DESCHIDE.MD
VIDEO // Doi polițiști au ajuns la spital după ce autospeciala în care se aflau a fost implicată într-un accident

Doi angajați ai Poliției au fost transportați la spital, miercuri seara, după ce autospeciala în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier pe strada Sarmizegetusa din Chișinău. În coliziune au fost implicate trei automobile, informează MOLDPRES.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, echipajul se deplasa la o intervenție, cu semnalele sonore și luminoase activate, când a fost lovit de un automobil BMW.

Preliminar, conducătorul BMW-ului ar fi ieșit din curtea unui imobil fără să acorde prioritate autospecialei de poliție. În urma impactului, mașina oamenilor legii a fost proiectată într-un alt vehicul.

Cei doi polițiști au fost preluați de ambulanță și transportați la spital.

Poliția a inițiat o anchetă pentru documentarea accidentului și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii acestuia.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md