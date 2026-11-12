VIDEO // Doi polițiști au ajuns la spital după ce autospeciala în care se aflau a fost implicată într-un accident

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, echipajul se deplasa la o intervenție, cu semnalele sonore și luminoase activate, când a fost lovit de un automobil BMW.

Preliminar, conducătorul BMW-ului ar fi ieșit din curtea unui imobil fără să acorde prioritate autospecialei de poliție. În urma impactului, mașina oamenilor legii a fost proiectată într-un alt vehicul.

Cei doi polițiști au fost preluați de ambulanță și transportați la spital.

Poliția a inițiat o anchetă pentru documentarea accidentului și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii acestuia.