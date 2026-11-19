

Preşedintele Donald Trump l-a lăudat pe liderul rus Vladimir Putin, în timp ce cei doi s-au aşezat pentru o întrevedere bilaterală, în marja summitului APEC, joi, transmite DIGI24.ro

„Aşteptăm cu interes această întâlnire”, a spus Trump după ce l-a salutat pe preşedintele rus.

„Avem o relaţie excelentă de mulţi ani – ne cunoaştem de mult timp şi cred că pot ieşi multe lucruri minunate de aici, sau cel puţin pot începe să prindă contur.”

Trump a intrat în încăpere însoţit de secretarul de stat Marco Rubio şi de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, după care i-a strâns mâna lui Putin într-un gest cordial.

Un oficial american a descris întrevederea drept o discuţie informală (o scurtă conversaţie separată). Mai târziu, astăzi, preşedinţii vor participa la o reuniune trilaterală cu liderul chinez Xi Jinping.

Putin nu a făcut nicio declaraţie publică.

Accesul în încăpere este strict restricţionat, fiind permisă prezenţa unei singure camere de televiziune. Trump şi Putin s-au întâlnit personal în şapte rânduri.

Cea mai recentă întrevedere a avut loc în Alaska, în 2025, în cadrul unor negocieri menite să pună capăt războiului din Ucraina – discuţii care, în cele din urmă, nu s-au concretizat printr-un acord oficial.

Relaţia dintre cei doi lideri a fost, uneori, tumultuoasă, însă pare să se fi consolidat în ultimele luni.