VIDEO // Droguri de circa 1 milion de lei, ridicate de polițiștii capitalei. Un tânăr de 32 de ani, reținut în flagrant

Conform datelor prezentate, suspectul ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional, având rolul de a depozita și distribui drogurile pe teritoriul capitalei.

Astfel, în timpul preluării unui colet provenit de peste hotare, tânărul a fost reținut în flagrant. În interiorul coletului, polițiștii au depistat aproximativ 1000 de comprimate ecstasy și circa 500 de grame de hașiș.

Ca urmare, suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.