VIDEO // Droguri de circa un milion de lei, ridicate la Comrat

Percheziția a fost efectuată pe 5 octombrie de ofițerii Direcției investigații Sud a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii din Basarabeasca.

Potrivit poliției, sera era dotată cu un sistem de irigare prin picurare și instalații pentru monitorizarea și controlul temperaturii, fiind create condiții favorabile pentru dezvoltarea plantelor. În gospodărie a fost găsită și masă vegetală uscată, asemănătoare cu marijuana.

Ca urmare, substanțele și plantele depistate au fost ridicate și transmise pentru expertiză, care urmează să stabilească natura exactă a acestora.

Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de comiterea unei asemenea infracțiuni riscă până la 6 ani de închisoare.



