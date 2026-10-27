VIDEO // Droguri de peste 250 de mii de lei, depistate la un bărbat din Ialoveni. Suspectul, arestat pentru 30 de zile

Potrivit Poliției, bărbatul ar fi procurat diferite tipuri de droguri, pe care ulterior le-ar fi divizat în doze mai mici și le-ar fi comercializat prin intermediul aplicației Telegram și al unui magazin online.

În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost reținut după ce oamenii legii au ridicat 300 de grame de PVP.

Totodată, în cadrul perchezițiilor corporale și la domiciliul acestuia, polițiștii au mai depistat și ridicat un cântar electronic de mici dimensiuni, pachețele de tip „zip-lock” și un telefon mobil.

Dacă vinovăția bănuitului va fi demonstrată, bărbatul riscă până la 15 ani de închisoare.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea persoanelor implicate.